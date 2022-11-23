雙11購物熱才剛過，緊接著又迎來黑五購物節，四大超商推出一系列好康。OKmart推出門市異國巧克力聯促活動，指定品項第2件6折，另OKCAFE 莊園級美式／拿鐵（大杯同品項）於OKmall雲端商城享10杯5折優惠，更於網購寄取（店到店／超取）服務，只要是蝦皮新用戶，於蝦皮購物結帳輸入優惠碼「OKMART11」，即享消費滿101元現折100元優惠，預估整體業績提高2成。

OKmart巧克力大賞獨家引進多款歐洲巧克力，包含來自巴塞隆納的慕夏巧克力，或是西班牙Trapa巧克力；另有超商獨家開賣的「乖乖玉米脆條-香濃巧克力」、「卡娜赫拉Kid-O迷你夾心餅(奶油風味)2入」等，今還有百款精選巧克力商品第二件六折起的聯促活動。

萊爾富推出指定咖啡下殺6.1折優惠，包含Hi Café大杯特濃美式咖啡5杯特惠只要169元。（圖／萊爾富提供）

萊爾富也鎖定愛喝咖啡的民眾，推出指定咖啡限時下殺6.1折優惠，25日當天於全台門市及Hi-Life VIP APP整買零取Hi Café大杯特濃美式咖啡5杯特惠只要169元；喜愛喝拿鐵的民眾也可選擇Hi Café大杯特濃拿鐵咖啡5杯特惠只要199元，不僅可冰熱任選，兌換期限更長達2個月。

全家會員APP隨買跨店取推出Let’s Café大杯單品美式2杯99元、大杯單品拿鐵3杯199元優惠。（圖／全家提供）

全家APP隨買跨店取則在今明兩天（23、24日）開賣大杯單品美式2杯99元、大杯單品拿鐵3杯199元、私品茶65元飲品任選2杯99元；25日至27日則有酷繽沙任選口味買2送1及Let’s Café醇黑厚可可飲（大冰／中熱）買2送1。

7-11門市推出「黑五購物節」激省優惠，超過30支夯品買1送1起，另線上「i預購」也有免運優惠。（圖／7-11提供）

7-11串聯線上線下齊搶攻黑五購物節商機，25日起限3天推門市激省優惠，包括逾30支夯品如CITY PEARL黑糖珍珠撞奶等買1送1起，周末適逢選舉日邀請大家早起吃早餐，推出多款超值早餐組合，不僅有指定飯糰組合特惠價35元起，還有指定蛋糕2件享8折優惠。活動期間購買糖果、巧克力等指定商品滿200元憑三支付結帳(icash2.0、icash Pay、OPEN錢包)，再享25元折扣優惠。

此外，7-11「i預購」線上平台同步推出超值優惠，25日起至30日止全站天天免運，購買指定商品消費滿1313元享6％ OPEN PONT點數超值回饋；精選3C家電、精品包錶等指定商品再加碼7％ OPEN PONT點數回饋，最高回饋13％。