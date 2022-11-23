韓聯社二十三日報導，韓國總統尹錫悅已跟特拉斯老闆馬斯克視訊通話過，尹錫悅也提出一項要求，看特斯拉是否可將新的超級工廠蓋在韓國。

馬斯克在會中陳述，還想在亞洲建立一座專事製造電動車的整車輸出廠，尹錫悅表示，韓國有世界一流的汽車產業生態圈以及投資環境，故才會提出到韓國來設廠的要求。

馬斯克也善意回應，韓國是口袋名單首選地之一。同時也承諾，會在評估過亞洲各地各項投資條件，像是人力、技術以及環境等，之後將做出決定。馬斯克也預估，特斯拉明年將向韓企購買的汽車產品金額，可望上看至少百億美元。

馬斯克指出，特斯拉是韓國自駕以及人工智慧相關業者的零組件採購大戶。另外，也允諾會投資韓國電動車充電基礎建設。除了電動車外，尹錫悅也提到太空產業。

尹錫悅表示，韓國正全方位發展太空項目，包括六月第二次試射成功，韓國自行研發的運載火箭世界號（Nuri）。同時尹錫悅也希望馬斯克二十年前所創辦的SpaceX太空科技公司，能與韓國相關業者廣泛合作。

尹錫悅還說，如果韓國有妨礙高科技新創公司發展的不合宜規定，將會改革到使韓國能與全球標準接軌。其實，兩人早應該在印尼峇里島15日所舉行的G20峰會上見面，但因馬斯克爽約沒去，故才會有這場視訊會議。