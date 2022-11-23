宏正(6277)今發聲明指出，公司致力於遵守有關出口管制之相關法律及規範，針對今日媒體轉載之報導指出，在宣傳伊朗軍事試驗的YouTube畫面中似乎在無人飛行載具上出現本公司的標誌，特在此澄清本公司之產品為一般商業用途，非提供軍事武器使用，且該標誌僅出現於某控制室的其中一台螢幕上，而非軍事武器上，特在此予以澄清。

宏正強調，公司恪遵有關出口管制之相關法律及規範，亦高度關注此一事件，故日前已主動停止與伊朗的業務往來並進行深入的調查，同時亦積極與非營利組織「聯合反對核子伊朗」（UANI）合作。

近日於美國《國會山莊報》指出，宏正(6277)與位於伊朗德黑蘭 Raymond Computers的業務往來可能違反國際規定之事。經宏正向非營利組織「聯合反對核子伊朗」（UANI）查證，並經UANI提供之資料顯示，宏正標誌係顯示於伊朗某控制室之螢幕上，而非顯示在無人機上，針對此事予以澄清。