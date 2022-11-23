為加速都市更新，無黨籍台北市長候選人黃珊珊主張興建「台北未來宅」，藉由「以租轉購」概念，青年有望在長期承租後取得房屋地上權，過去所繳的租金則轉為頭期款，市府也將給予認購租戶獎勵，降低購屋負擔，期能營造青年友善環境，讓更多人在台北市安居樂業。

黃珊珊說明，台北未來宅作為新型住宅空間共有3大主要功能，首先是可作為「中繼住宅」，加速周邊地區都更進程，其次是兼具「社會住宅」功能，以公私協力方式，結合民間資源，以多元有效率的管道提供青年族群可負擔的住宅，也能成為推動青銀共居的「全齡住宅」，打造共融生活的全齡社區。

黃珊珊指出，市府可透過學校改建計畫，運用閒置空間規畫未來宅，並以財稅獎勵為誘因，促使周邊的私有地主參與合建。未來宅落成後可先做為中繼住宅，讓鄰近老舊房舍屋主入住，釋出的老舊住宅則整併成社會住宅或以包租代管的方式，提供青年族群承租，而未來宅本身也可讓青年承租，並規畫設置長照與托嬰托幼的社福機構。

黃珊珊表示，台北未來宅擁有永續、美學及安全的建築型態，也須具備地區再生、社區創生的功能，未來宅內也能創造準公共設施，提供醫療、休閒、購物、運動及教育等複合性功能，進而達到產業轉型，如社福機構帶動醫療服務或生技藥品等產業、以綠建築、田園城市等方式促進淨零碳排循環經濟，或以創新基地輔助青年就業。

不僅如此，台北未來宅的理念還有「都更成果由全民共享」，她提及，市府可依據各區域條件差異及對台北未來宅的需求程度，訂定不同容積額度，鼓勵公私合作以增加準公共設施或公共設施的供給，讓都更紅利由市民來共享。

她表示，為使青年族群安居置產，台北未來宅有「以租轉購」的機制，承租人在給付租金一段期間後（如20年），且有社區參與和貢獻度，便有機會取得房屋地上權，過去所繳租金則轉為頭期款，市政府也針對認購租戶給予購屋獎勵，降低購屋負擔。

若取得房屋地上權卻沒使用需求時，可由市府購回，使用者再轉為承租模式，長者也可藉此獲得生活費，達到「以房養老」目標。

她強調，台北未來宅將採公辦租售方式，以單一窗口進行買賣管理，以合理價格出租、出售及收回，不會有圖利個人或財團的問題，而台北未來宅機制，將與現行社會住宅制度兩軌並行，不影響社宅當前的運作方式。