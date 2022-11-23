美國紐約居民懷特以往通常會在感恩節享用火雞大餐，但她說，由於通貨膨脹飆升，今年感恩節要改吃炸雞了。

住在曼哈頓東哈林區（East Harlem）的懷特（Sandra White）談到感恩節火雞時說：「太貴了，真的太貴了。」

她要求感恩節到她家作客的人，得幫忙帶一部分的餐點來。

前往商店購物的民眾史萬（Yeisha Swan）同樣感到吃不消，幸運的是，她的家人會帶隻火雞過去，她只需準備其他配菜，但仍得節省開支。對許多人來說，感恩節大餐的配菜，與主菜火雞一樣重要。

42歲的史萬在紐約一家超市外告訴法新社說：「這是我買得最少的一次。我買不起火腿…只能買罐裝的羽衣甘藍。」

美國通膨率今年創下數十年新高，最近幾個月，某些物價雖有所下滑，但消費者表示，他們仍須竭力支付購買雜貨的帳單，這對歡慶佳節的時刻而言是個沉重的打擊。

根據美國農業部（U.S. Department of Agriculture, USDA）統計，禽流感爆發讓問題雪上加霜，這波疫情迫使5000萬隻家禽被撲殺，其中包括800萬隻火雞。

美國農業事務聯合會（American Farm Bureau Federation，AFBF）說，美國火雞價格比去年高了21%。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1111123