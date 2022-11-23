選戰倒數，金門地區卻於昨(22)日晚間在眾多社群軟體瘋傳一篇來自李氏宗親會的公開信，表明集中力挺李氏子弟各級候選人；但在縣長選舉部分，卻以李應文吸票有限，為維護李家政治勢力，呼籲宗親支持現任縣長楊鎮浯之聲明。言論一出立刻引起網路抨擊與瘋傳，李應文今(23)日接受媒體訪問時強調，絕對不同意、不接受、也不認同宗親會如此的操作，李氏子弟不該為少部份人的利益而淪為長工。

李應文今早依舊帶著競選團隊在金沙地區冒雨拜票，在接受訪問時表示，自己是一位工農之子，從小被教育做人要有誠信、作事要踏實、穩健，但昨晚李氏宗親會的一封公開信讓他震驚，思考了一夜，為了選舉需要做到如此的操作嗎？

李應文說，他秉持著正面選舉，不抹黑、不造謠、不口出惡言，實實在在的努力一步一腳，走遍大小金門各村莊的角落，即使大太陽底下、風雨中，都堅持要把他的理念傳達到各位鄉親的手中，但一封公開信讓他傷心又難過，自己努力的拚卻忽然被切割，但他依然相信社會是善良的、是有溫暖的，不管是在宗親裡、還是在社會各階層，都還是會有絕大多數的人的支持，相信天道酬勤、公平正義始終會到來。

對於網傳的李氏宗親會5大理事長聯合公開信，李應文回應絕對不同意、不接受、也不認同宗親會如此的操作，若以「吸票有限」的原因來與他切割，似乎不符合邏輯，且質疑這是利益的糾葛還是權力的交換？若是如此，那是否表現出在上位者及權力擁有者的心態？選民的眼睛是雪亮的，心智是聰明的，這樣的邏輯似乎有違常理。

李應文也說，李家一直強調要培養自己的子弟兵，但如果為少部份人的權力與利益，可以犧牲自己的子弟兵，試問以後李家哪有人還敢站出來？因為在權力及利益糾葛下，新世代願意投入政治者，隨時都會被犧牲掉，「寒蟬效應」也會發生。

李應文質疑，這一份署名5位理事長發出的聲明稿是的個人意志表態？還是經由合法正常程序的召開會員大會通過的？不得而知，若是個人的意志表態絕不能代表宗親會所有會員的意願，呼籲所有鄉親共同打一場漂亮、平和、乾淨的選舉。

對此，金門縣李氏宗親會理事長李金贊電話未接，僅傳訊給部分媒體表示不予回應；但也有李氏長老表示這很有可能是有心人士故意操弄，但能引起多大效應仍有待觀察。