民進黨新北市長候選人林佳龍指新北無重大建設。侯友宜選舉辦公室發言人吳亮賢今表示，新北的每一項建設，無論大小，對市民來說都是生活中的「所需」，甚至「必需」，林佳龍卻「遮著眼睛喊天黑」，除了刻意扭曲、忽視，更是暴露林佳龍自認為菁英，實質卻是瞧不起基層民眾的傲慢心態。

吳亮賢表示，新北推動的各項重大建設，包括沉痾數十年的五股垃圾山、新泰塭仔圳迎來整頓及開發，扭轉環境、帶動就業及產業升級。

板橋新板特區、新莊副都心與三重第二行政中心等三大軸心，將打造新北成為北台灣重心；全台最多的113間公托，年底將達標120間，以及將完成的70間日照中心，還有汙水下水道接管、全台最大面積的熊猴森樂園等等。每一項建設都攸關民眾日常生活，涵蓋各族群的需求。

吳亮賢批評，林佳龍「整天喊國際，瞧不起在地」，在台中市長任內，寧願跟一人公司合作1100億元的海水採礦場，卻不願意體恤長者需求，反而還大砍老人健保補助，讓長者每年要多負擔約一萬元，「原來市民心中的必要及必需，在林佳龍眼中毫不起眼」。

吳亮賢也提到，林佳龍為要彌補自己的失言及謊言，竟然還不顧同黨議員候選人選前兩天需要衝刺，反而為難他們在今天下午開記者會幫自己擦屁股，沒行程的林佳龍卻坐在台下看好戲，除了再次展現林佳龍對於新北建設的陌生，更印證林佳龍果然是全台最大隻的小雞，只會巴著各區的小母雞，嗷嗷待哺。

吳亮賢說，林佳龍參選新北，正是用自己示現何謂「十大皆空」，包括「承諾空」，24次說不選新北卻又急轉彎；「真心空」，不斷把新北講成台北，參選新北只是虛情假意；「認知空」，十三行說成十四行、蘆洲鴨母港溝以為在板橋，完全不了解新北；「信心空」，宣傳廣告說自己不一定會贏，令支持者看傻眼；「論述空」，整天喊要辯論，過程卻只會抹黑攻擊，完全不講政見。

「行程空」，喊話要掃一百間市場，如今連一半都不到；「政見空」，狂喊都更一坪換一坪，內政部次長花敬群卻早打臉「一坪換一坪是對於都更的錯誤期待」。

「支票空」，開出一年多花三百億元的芭樂票，無視新北財政預算，說不清錢從何來；「戰力空」，開記者會林佳龍卻坐台下看好戲，讓議員候選人代打；「助力空」，完全不了解新北、頻鬧笑話，輔選不成自家議員，反倒成拖油瓶。