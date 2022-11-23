民進黨羅東鎮長候選人黃適超（中）指控國民黨宜蘭縣黨部散發不實文宣及懸掛不實廣告看板，違反《選罷法》。（吳佩蓉攝）

民進黨羅東鎮長候選人黃適超今（23日），前往宜蘭地檢署按鈴控告尋求連任的國民黨羅東鎮長候選人吳秋齡及國民黨宜蘭縣黨部主委、宜蘭縣議會議長張建榮，散發不實文宣及懸掛不實廣告看板，違反《選罷法》，意圖使人不當選。張建榮對於候選人發的文宣表示「不知情」，無奈說「要告就讓他告」。

黃適超今委請律師一同前往宜檢按鈴控告吳秋齡及張建榮，指吳秋齡陣營散發不實看板跟文宣，企圖使黃不當選；黃說，從加入選戰開始，對手就一再的抹黑、汙衊他的人格，包括大家俗稱地下鎮長、吳秋齡的先生魏炎輝，在公共場合罵他三字經，並引用不實傳言打擊他人生最大痛處，對於整個選舉風氣感到遺憾。

黃適超澄清，不實文宣中提到「假遷移、真賣地」，那塊機關用地是2018年前宜蘭縣代理縣長陳金德變更為廣場用地，不是國民黨所指的商業用地，用來圖利該地主，全是國民黨杜撰出來的！黃強調不會「吃碗內、看碗外」，他如順利當選羅東鎮長，一定會在任期內做好做滿，盼鎮民給他機會改變羅東。

黃適超指出，對手說他重用迷姦犯陳先生，陳的前女友也澄清過沒有此事，全是吳秋齡陣營杜撰出來的，對年輕人用惡毒手段說下毒迷姦；黃說，這種不擇手段的選舉方式，不是羅東人喜歡的，大家喜歡的是一個能拿出政績、建設羅東、改變羅東、讓羅東更好的鎮長。

吳秋齡陣營回嗆，該地在2018年10月縣府專案中，公文內明白是要變更為「商業用地」，各媒體也都有報導，黃適超這不是擺明了欺騙鎮民、睜眼說瞎話嗎？他說只是要引進投資沒有賣地，可他的陣營在羅東鎮民代表會很明確的說，要賣予財團來蓋百貨公司繁榮羅東。

吳秋齡陣營指出，黃適超2017年為了10個月的副縣長任期，就辭掉縣議員的職務，並與黨內同志爭縣長及立委的提名，以他對權力、職位的追求，鎮民能相信他「做好做滿」的話嗎？且依據台灣高等法院刑事判決 110年度侵上訴字第227號，清楚顯示黃重用強制性交的罪犯。

至於，張建榮對於候選人發的文宣表示「不知情」，無奈說「要告就讓他告」。