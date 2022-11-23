「大元國際大樓」廣告牆相當搶手，就連韓市府也曾上架廣告。（柯宗緯攝）

高雄愛河灣大元國際大樓落成17年，但都未正式啟用，被網友戲稱為「最廢地標」，但外牆不斷更新的巨幅廣告，總是令人印象深刻。高市經發局今（23）日證實，該建物持有者大元建設看好高雄未來，決定啟動翻修招商，預計規畫A級商辦、商場、飯店等，促進亞灣周邊區域經濟活絡。

這豎立於鹽埕區五福路、公園路的「大元國際大樓」占地806.46坪、建坪則達1萬3709坪，為地下4層、地上21層商用大樓，坐擁山河海景色，雖位於市區精華地段，但閒置17年完全未使用，不過廣告外牆正對著愛河，位置相當顯眼、搶手，成為不少國際大品牌等上架廣告，就連韓市府時期也特別掛上「高雄起飛、台灣加油」廣告。

今天傳出大元國際大樓將啟動整建工程重新對外招商，對此經發局證實，大元建設今年9月間由董事兼總經理馬瑞辰率團隊到市府拜會。

會中，馬瑞辰透露，看好高雄近年產業轉型帶動商業活絡發展，其中亞灣區發展5G AIoT及推動水岸經濟，區域內高流、港埠旅運中心相繼啟用，台灣燈會、文博會和設計展的舉辦吸引人潮不斷，加上輕軌串聯，明顯看到城市轉變帶動商業活絡，決定今年底前啟動大樓整建。

據了解，大元國際大樓最快今年底動工整建並啟動同步招商，1年內完成翻修，規畫B1至3樓為商場、4至18樓要打造A級海景商辦或部分飯店等空間，19至21樓則引進高檔餐廳及招待所，打造複合式的完善商業及休憩空間，盼聯手高市府同步招商，帶動亞灣區水岸及周邊場域發展。

對於該亞灣區商指標辦大樓重新活化，經發局長廖泰翔表示，多元招商及開發策略，讓亞灣區發展更加活絡，是吸引業者願意擴大投資的主因。他也感謝業者看好高雄斥資整修，因應亞灣區未來商辦需求，將全力協助業者同步招商，攜手打造亞灣成為國際企業旗艦中心聚落，帶動亞灣水岸與周邊區域經濟發展。