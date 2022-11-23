吳子龍（左）與舞思愛一起合作〈For the mother〉。（經紀公司提供）

〈For the mother〉為吳子龍第3張創作單曲，為了有「子龍式的文化」因此融合了不一樣的風格、更豐富的合唱，特別邀請今年入圍金曲獎的原民創作才女舞思愛，結合了中文、英文、阿美族語、古調、義大利文等多種語言；頗有想法的舞思愛在創作過程中，直接請三代的所有家人到錄音室合唱，吳子龍也為了不同風格，花很多時間錄下了2歲女兒的聲音，穿插在歌曲中。

吳子龍說因為跟舞思愛合作，變得更接近台灣原民的文化，「好像發現了一個新的世界，希望以後能夠更深度的了解這個文化，也有更多音樂跟生活上的交流，很期待繼續走這條音樂的路讓更多人聽到自己的聲音」。

〈For the mother〉最一開始的創作是英文，為了讓更多台灣人了解這首歌的內容，吳子龍嘗試把歌詞翻成中文，但怎麼翻都無法表達意境，「有次我的經紀人看了某一版本翻譯後就很婉轉地說 『我覺得意思滿不完整的』，所以我後來決定用英文表達，沒想到聽過的台灣朋友反而會更喜歡英文版的」。

挑戰歌曲製作的吳子龍說：「這對我來說很有挑戰！因為前幾首歌的製作都是專業製作人進行的，這首是我想要自己製作，為了讓它更貼近吳子龍，歌早就寫好了，但花了很多時間才有辦法把頭腦裡很多的想法變成一個可以跟大家分享的作品」，他也透露已經有人向他提出製作邀約，未來不排除多一個音樂製作人的身分。

想延續前兩首MV的吳子龍，坦言這首拍MV對他而言是最困難的一次，「這次一樣選在宜蘭拍攝，但天氣很不幫忙，本來預計11月初開始拍，每次天氣預告都說是晴天，結果前一天都變成下雨，讓我們一直遲遲無法開拍」，也因為宜蘭不斷下雨，讓單曲都已上架，MV卻還沒開拍。