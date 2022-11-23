台股周三開高走高，早盤最高衝上14647.98、大漲105.78點，指數突破14600點整數關卡，雖然台積電一度翻臉，隨後戰火重整在半年線14471.63點上續攻，尾盤部分電子股再度熄火，但台積電重拾人氣，守住14600之上。周三終場，加權指數上漲66.34點或0.46%，報14608.54點，成交量略降至1878.44億元；櫃檯指數上漲1.52點或0.83%，報184.35點，成交量634.23億元。

台積電(2330)早盤最高達496元，隨後走滑一度翻黑，盤中回穩在平盤之上，收小紅漲1元或0.2%，報492元。聯發科(2454)、聯電(2303)、鴻海(2317)盤中也相對穩，但最後半小時賣壓襲擊、尾盤拉低，三檔均收在當日最低，其中聯發科收跌8元或1.12%，聯電、鴻海則收持平，聯發科、鴻海仍穩住700、100元關卡。而日月光投控(3711)則穩在紅盤之上，收漲逾1%，以當日相對高點作收。Q4本業續旺的光罩(2338)也放量攻近5月高價。

高價股方面，股王大立光(3008)午後股價一路溜滑梯，仍收小紅漲0.22%報2280元；股后信驊(5274)收跌2.52%報2130元，收在最低。千金股力旺(3529)也難挽紅盤，收跌0.67%，1500得而復失；旭隼(6409)則收漲50元或3.27%，報1580元，登上高價老三地位。600元以上俱樂部，表現跌多漲少，僅嘉澤(3533)、亞德客-KY(1590)、世芯-KY(3661)收紅，緯穎(6669)、譜瑞-KY(4966)、祥碩(5269)、創意(3443)、聯發科、AES-KY(6781)、和泰車(2207)均走疲。法說後外資給力的玉晶光(3406)400元一度到手、仍收紅盤。

生醫一馬當先強漲3.5%居冠，化工、航運、金融亦漲逾1%，四族群成交比重均走升，其中生醫、化工占比突破1成。電子、半導體分別小漲0.2%、0.11%，然成交比重雙雙下跌，電子占比六成遭下修。而造紙、油電燃氣、水泥、鋼鐵收小黑。

生醫股晶碩(6491)、泰福-KY(6541)、美時(1795)三檔強勢漲停鎖住，其中美時利多創下新高度。航運由貨櫃萬海(2615)、長榮(2603)漲約2%領軍。

統一投顧指出，本周四將公布Fed會議紀要，短線市場觀望縮手震盪盤堅，不過目前台股技術面轉強，台股有望向上挑戰年線反壓。近期類股輪動快速，電子股有機會再度獲得買盤挹注。建議可布局台積電概念股、記憶體、IP 矽智財、載板、Server與汽車及其零組件等。

台新投顧副總經理黃文清也表示，對於台股指數來說，似乎所有負面消息都已經被消化，短期內沒有更多負面因素，預期台股指數從現在起到2023年1月將穩步攀升。外資也認為，根據歷史紀錄，11月是買進台股的理想起點，可受惠於12月到隔年2月這段台股表現最佳的幾個月份，再加上本周將舉行地方選舉，可能進一步為台股帶來吸引力。