邱紹偉呼籲民進黨南投市長候選人賴燕雪應該公開說清楚，接受選民檢驗。（楊靜茹攝）

民進黨提名竊盜犯賴燕雪競選南投市長，國民黨南投縣黨部副主委邱紹偉向賴燕雪喊話：「不敢面對自己的過去，如何面對南投市民的未來？」邱紹偉指出，賴燕雪曾在台中市新光三越偷東西遭判刑，甚至曾收受砂石業者政治獻金超過10萬元，涉嫌違反《政治獻金法》。

邱紹偉說，賴燕雪2019年6月在台中市新光三越偷東西，觸犯竊盜罪遭法辦，判決書指賴燕雪「因一己之私，竊取他人財物，顯然缺乏尊重他人財產權之法治觀念」，遭判處拘役30日，緩刑2年，並應向公庫支付5000元。

邱紹偉怒斥，賴燕雪是雙面人，不僅在台中市新光三越偷竊，甚至還有人爆料指賴燕雪在南投市家樂福偷東西，為何南投竊案是公訴罪，竟然只有「報案紀錄」未展開偵查？賴燕雪是否收受砂石業政治獻金？呼籲賴燕雪應該公開說清楚，接受選民檢驗。

對於邱紹偉的指控，賴燕雪僅傳Line回覆媒體：「不實指控，不予回應。」

賴燕雪疑似在南投市家樂福偷東西未偵辦，南投分局是否涉嫌吃案？南投分局起初表示，當時的相關人員已不在本分局服務，接著否認有報案紀錄。