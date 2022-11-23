在預期聯準會可能不會那麼激進升息之下，首爾股市周三從近兩周低點反彈，收盤上漲，韓元也上升。

周三南韓KOSPI指數收漲12.74點或0.53%，為2418.01點；韓股周二收盤在自11月10日的低點。成交量為適中的4.66億股，總成交金額為7.37兆韓元(約54億美元)。外資買超833億韓元，機構投資人和散戶皆出現賣超。

隨著美國通膨數據出現見頂跡象，投資人壓注聯準會不會激進升息，華爾街股市周二收漲，韓股周三開盤走高。

投資人似乎也不理會中國疫情惡化的影響；中國新一波的防疫封控措施，可能給全球經濟帶來新衝擊。

在首爾股市，大多數板塊皆出現上漲。

市場領頭羊三星電子升0.66%，為6.1萬韓元；SK海力士持平，為8.52萬韓元。

行動網路巨頭Kakao升2.58%，報5.57萬韓元；有消息指出，沙烏地阿拉伯國有的公共投資基金可能投資該公司的娛樂部門。同業的Naver也上漲0.55%。

韓元升0.36%，收在1351.8韓元兌1美元。