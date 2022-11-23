2022年來到最後1個月，今年的好與不好也將結束，通靈大師江嘉葉為讀者分析12月份12生肖的運勢，看看在職場、感情、財運方面須注意哪些事項，才能招來好運和避免災厄。

生肖鼠

屬鼠人在12月份，運勢開始好轉，特別是在財運上，更是暗藏玄機，有機會領到一筆豐厚的獎金，或是在投資上能夠有不錯的獲利，然而這些暗財，卻不會讓身邊的朋友知道，自己可以暗自竊喜，享受口袋滿滿的喜悅，建議可以跟心愛的人分享，他不但會替你高興，而且會更崇拜讚賞你，讓彼此的情感更加升溫。健康上要多注意腸胃的養護，本月在消化系統上，容易出現問題，切忌暴飲暴食，若是外出聚餐，也要注意飲食，另外酒類的飲用，必須要節制，不可過度，否則易因酒後失態，而造成延伸的麻煩問題。

幸運數字：35

吉祥方位：東北方

生肖牛

屬牛人在12月份，人緣好到爆表，親朋好友都會非常樂意親近你，也願意聽取你的建議，這正是你展現領導的時候了，本月可以獲得強大的號召力，特別是在工作上，同事間都願意為你効犬馬之勞，如果你是主管，那麼你的下屬，都會乖乖的服從你的指示，也願意和你討論工作上的問題，而在工作方面的會議，以及私人的聚會，也會開始變多，然而時間上可能會發生衝突，這將會讓你陷入兩難，不知如何抉擇，建議你要好好取捨，以親情、友情為主，至於工作上的應酬，以不影響家庭和樂為前提。

幸運數字：17

吉祥方位：南方

生肖虎

屬虎人在12月份，運勢依然旺盛，自己能夠有相當的遠見，以及前衛新潮的想法，能夠在工作上或是處事上，有著截然不同的創意，同時這個月能得到貴人相助，在後面推你一把，讓你完成自己想要的計畫，此外本月也有不錯的小財運，能夠透過網路的生意、投資，獲取利益，或是在網路購物上，發現物超所值的商品，讓自己省下大筆荷包，不過美中不足的是，本月的你把錢財看得太重，有時會斤斤計較，這樣反而讓你產生煩惱，增添不愉快的心情，這部分自己可要多做點調適，千萬不要把自己變成財奴。

幸運數字：31

吉祥方位：南方

生肖兔

屬兔人在12月份，容易不小心翻牆，陷入三角戀情，或是介入別人的感情，成為第三者，雖然只是無法克制的衝動，情感上的一時失控，而自己也想走一步看一步，在享受甜蜜愉悅的戀愛中，努力的維繫下去，可惜這段感情是無法隱匿的，很快就會被踢破，攤在陽光下讓人檢視，最後除了什麼都得不到，反而還會遭來罵聲，建議本月在感情的桃花劫中，要多克制自己的行為，才能安然度過。本月在工作運勢上，還算不錯，不過就是自己有點疲乏，不夠認真努力，如果可以改變心態，多點衝勁，月底則有機會獲得長官的稱讚和重視。

幸運數字：12

吉祥方位：西南方

生肖龍

屬龍人在12月份，無論已婚或未婚的人，只要有伴侶，就有可能發生感情破裂的狀況，所以從現在開始，你必須加倍努力去關懷對方，一點一滴的讓對方感受到你的溫暖，這樣彼此間的感情，才有機會慢慢修復，度過危機，此外，也可再用2張紅紙，分別寫上自己和對方的姓名及生日，並用紅線纏繞，放在紅包袋內，置於家中南方的位置，能有助於感情的和合，等這個月過後，再燒掉即可。由於本月感情上有劫難，所以請安守本分，不要介入別人的感情，同時也不要偷吃，以免造成難以收拾的結果。

幸運數字：9

吉祥方位：北方

生肖蛇

屬蛇人在12月份，容易有失眠的狀況產生，精神上也容易緊張，主要是想得太多，給自己造成不必要的壓力，請多讓自己放鬆，可以多聽聽音樂，或是做些柔性的運動，舒緩自身的情緒，此外本月份，由於本身能量氣場較弱，不宜於夜間凌晨外出，容易有犯煞卡陰的狀況產生。財運上還不錯，有機會獲得薪資以外的獎金，能夠讓你感到相當的滿足，但是還請不要亂花錢，因為你的支出，很可能會大於收入，一時的不受控，沒能精打細算，反而會變成破財的狀況，把錢好好的存下來，會是這個月最好的安排。

幸運數字：5

吉祥方位：西方