P. LEAGUE+桃園璞園領航猿23日宣布陣容異動，前鋒施顏宗以租借方式，將在SBL彰化柏力力參與第20屆SBL賽事，後衛蘇志誠因個人生涯規劃，提前與領航猿結束合約。

以下為桃園璞園領航猿官方公告全文：

桃園璞園領航猿官方今(11/23)宣布，和SBL彰化柏力力達成協議，施顏宗將以租借方式效力彰化柏力力參與第20屆SBL賽事，此外，後衛蘇志誠因個人生涯規劃，提前與領航猿結束合約，領航猿祝福其未來發展順利。

施顏宗自2019年加入SBL璞園建築籃球隊，兩賽季期間貢獻場均6.7分、4.7籃板，而後於2021年轉戰P.LEAGUE+桃園璞園領航猿，於場上持續以優異的爆發力提供攻守支援，場下也能給予學弟們經驗指導，總經理陳信安表示：「評估球員發展空間，最終決定以租借方式，讓阿飛前往彰化柏力力，在更多上場機會的磨練下，期待他能再次進化，未來回歸母隊時給予更多幫助。」

上賽季甫加入領航猿的後衛蘇志誠，因傷休養缺陣多時，今年度熱身賽雖僅出賽四分鐘，仍於進攻端展現高效率表現，其三分線出手與兩次罰球皆命中，貢獻5得分，場下也能鼓舞隊友帶動團隊氣勢，惟考量個人生涯規劃，蘇志誠與領航猿提前結束合約，球團感謝他的付出，並祝福未來發展一切順利。