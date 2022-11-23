國民黨左楠區市議員候選人白喬茵（前）23日質疑民進黨把區公所當小競總，怒批左營區長胡俊雄行政不中立。（林瑞益攝）

民進黨高雄市長候選人陳其邁請假跑選舉，22日晚間到左營區新下里出席座談會，由於左營區長胡俊雄也在場，此引起藍綠議員對行政中立的議題攻防。胡俊雄23日坦承在場，但也說當時已經是下班時間，「我只是路人甲」。

國民黨左楠區市議員候選人白喬茵23日質疑民進黨把區公所當小競總了嗎？胡俊雄身為區長及辦理選務機關的首長，公然違反行政中立及選罷法參與選舉活動，陪同陳其邁參與選舉活動，形同輔選。白喬茵痛批，現在整個高雄市政府都是民進黨的競選總部嗎？

白喬茵認為，雖然活動時間是晚上，但胡俊雄身為公務人員、地方父母官，手握大權及行政資源，公然陪同陳其邁參與選舉活動，已經形同輔選。

胡俊雄表示，當時已經是下班時間，他開自己的車去參加里民大會，也沒有幫任何任站台或喊凍蒜，不懂哪裡違法了。他只是應邀出席黃里長邀約的座談會。

民進黨左楠區市議員候選人黃偵琳說，國民黨沒有把法條讀清楚，依照行政中立法的第7條，昨晚已經是下班時間，胡俊雄並沒有在上班或勤務時間從事政治活動，且昨天到場的都是里長，里長有需要的時候，區長理當出席。

黃偵琳還指出，國民黨太小題大作了吧？國民黨是在擔心什麼？是擔心所有的里長都支持陳其邁嗎？陳其邁的政績有威脅到國民黨高雄市長候選人柯志恩嗎？如果威脅到柯志恩，柯志恩是不是要自我檢討了？

左營區新下里長黃慶德說，昨晚胡俊雄到場只是勉勵鄰長，並與民眾互動，也沒有說要支持陳其邁，以及跟著喊凍蒜。昨晚的座談會約30人出席。