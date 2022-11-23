郭哲敏地下匯兌集團引發的檢警「招待所之亂」在九合一選舉前，成為民進黨被批評「黑金政治」的導火線之一。台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會今天又揭露警大校長陳檡文在2017年8月24日進入該招待所前2天的門口監視器畫面，其中8月22日晚間9時許，可以看到7名時髦亮麗的女性魚貫走入招待所，直指該處是龍蛇混雜的「黑金招待所」，呼籲警方這次的調查，別再讓人民失望，要給社會一個清楚交代。

據了解，2年前周刊披露這間豪宅裡的招待所，有高階警官出入，當時周刊即從該大樓管委會取得監視器畫面。最近陳檡文等人再被前立委黃國昌點名爆料後，警政署督察室透過管道聯繫，該大樓管委會在上周也將畫面提供警政署，目前由負責警察風紀的靖紀小組從監視畫面辨識出入的警官身分，但因選舉前維安、查賄勤務多，將待選舉後陸續約談相關人員，深入調查。

該協會今天在臉書指出，警政署還在調查。希望所謂的調查，是針對關鍵問題徹查到底，不要連「誰向誰租借」、「由誰買單」這種基本問題，統統避而不談，更不能包庇放水。

該協會表示，最近許多不具名的放話，急著幫忙開脫，聲稱那只是一個單純私人餐敘的地點。然而，從協會接到的檢舉資料可以清楚發現，88豪宅招待所根本就是個「龍蛇混雜」的黑金招待所。目前涉入地下匯兌洗錢案的主嫌，長期在該招待所「招待」各路人馬。

該協會也貼出陳檡文和「鱸鰻」林秉文2017年8月24日晚間共同進入招待所的前2天大樓門口監視畫面，指招待所連續2晚都是夜夜笙歌。其中22日晚間還拍到7名打扮入時、高挑火辣的女子在接待人員引導下，進入招待所。

據悉，日前林秉文等人接受警政署督察室詢問時，強調當年8月24日陳檡文去招待所時，後面被拍到的女子，並非陪酒的傳播妹，而是餐廳辦外燴的「女服務生」，他們那場很單純，都是「朋友」聚會。而陳檡文最早對於爆料的澄清，是說他奉命去情蒐白狼張安樂，不過警政署事後表示，查無他當年報備、報告資料。

目前選戰最後階段，警政署以查賄制暴和維安為重點，被爆料出入招待所的名單，警政署已取得影片，將待選後進行約談，毋枉毋縱。警政署長黃明昭日前也強調，有資料、有檢舉，都會徹查。