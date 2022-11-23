吳怡霈出席公視人生劇展《女孩，妳想怎樣？》首映茶敘，難逃大S、汪小菲新聞話題。（陳俊吉攝）

吳怡霈與童星蔡海殷出席公視人生劇展《女孩，妳想怎樣？》首映茶敘。（陳俊吉攝）

公視人生劇展《女孩，妳想怎樣？》首映茶敘，主創團隊齊亮相。（陳俊吉攝）

吳怡霈23日出席公視人生劇展《女孩，妳想怎樣？》首映茶敘，飾演單親媽媽的她，戲外與男友交往3年，被追問為什麼還不結婚時表示，如果不想生小孩，覺得婚姻這張紙也還好，在這圈子看了很多分分合合，她仿汪小菲口吻開玩笑說：「不要逼逼！你們再逼逼，信不信我一個月內結婚！」

因劇中探討社群媒體「流量密碼」，她笑說：「這才是流量密碼吧！人生好累，婚姻走到後來為什麼會變這樣，真的不是很明白。」訪問末了，聽說汪小菲發微博要把兩岸網友關注的「千萬床墊」燒掉，她也笑說：「很想睡睡看千萬床墊！我也可以試試看我的脊椎合不合！」自嘲：「我就是吃瓜！因為是主持人，不能不知道這世界上發生什麼事，不是我自己很想吃瓜啦！」

她在劇中飾演單親媽媽，與演她女兒的童星蔡海殷有衝突戲，她演完覺得「還好我沒有生小孩」，已42歲的她坦言不想生小孩，連凍卵都不想凍，「我本來就沒有很喜歡小孩，比較嚮往自由的生活，當媽媽好辛苦喔，也可能被太多人洗腦說可以結婚不要生小孩。我中間分手幾個對象，都是對生小孩沒共識，男生想生小孩，但我不想生，現在交往對象就沒有要往生小孩方向前進。但事情難說，搞不好一個月就蹦出小孩！」

她大方透露現在交往對象有一段時間了，大概3年多，大她2、3歲，「我一直以來交往都是圈外人，不會一直被拿出來討論，兩個都在圈內會受到太多關注」。是否因最近汪小菲、大S新聞而對婚姻更卻步？「能否遇到真正的愛情很難說，幸運的是，我這一路上遇到的都是好聚好散，之前男友都不會撕破臉開罵，都是比較理性，如果是圈內人，假設對方很不理性、在網路上攻擊，忍久了不說好像在挨打，也許原本講好不要口出惡言，但如果不為自己說什麼，好難。希望大家都不要遇到這種事！」

對於結婚話題，她說，結婚真的先Pass，但確診後有點腦霧，是否會閃婚也不一定，也許哪天就突然跑去登記，如果真的要結婚，也是登記就好，「但有必要為了有人幫我簽手術同意書去結婚嗎？」不過如不小心有了小孩，那就要結婚。

她劇中積極經營IG，女兒也很在意IG流量，吳怡霈說，之前有一堆人IG突然掉幾萬粉，掉了4萬粉的她Po一篇文問「怎麼辦？為何瞬間掉粉好幾萬？」第一個私訊她的是KID，說自己「掉5萬」，「後來才知道是IG壞掉，不然瞬間掉粉會懷疑自己做什麼事，是渣男渣女嗎？」被問她的流量必勝密碼？她笑說自己已經過了可以走火辣路線的年紀，但坦言「運動健身，身材很好、瘦身有成」議題照片流量都很好，「我已經沒法露奶，只能露背」。