龍江路273巷狹巷部分也拓寬完成通車。（謝明俊攝）

竹南鎮龍鳳漁港聯外道路龍江路拓寬完成通車，龍鳳大排部分仍維持未加蓋，以利排水清淤。（謝明俊攝）

竹南鎮龍鳳漁港聯外道路龍江路23日完成拓寬通車，縣府工務處長古明弘說明工程內容。（謝明俊攝）

竹南鎮龍鳳漁港聯外道路龍江路23日拓寬完成通車，縣長徐耀昌及立委陳超明等主持通車祈福典禮。（謝明俊攝）

竹南鎮龍鳳漁港聯外道路龍江路23日拓寬完成通車，縣長徐耀昌及立委陳超明等主持通車祈福典禮。（謝明俊攝）

竹南鎮龍鳳漁港聯外道路龍江路23日拓寬完成通車，縣長徐耀昌等主持通車祈福典禮。（謝明俊攝）

竹南鎮龍鳳漁港聯外道路龍江路23日拓寬完成通車，縣長徐耀昌及立委陳超明等主持通車典禮。（謝明俊攝）

竹南鎮龍鳳漁港是苗栗縣內最重要的觀光漁港之一，因聯外道路龍江路狹窄，對外交通不便，過去每逢漁港舉辦活動，或是周休2日民眾舉家出遊來此時，都會遇到交通回堵問題，經苗栗縣府及立委陳超明等爭取下，獲中央補助經費將西濱快速道路至漁港大門間龍江路予以拓寬至4線道，23日由縣長徐耀昌、立委陳超明等主持通車典禮，讓龍鳳漁港未來更能發揮應有的觀光能量。

苗栗縣政府近年全力推動苗栗國際慢魚運動，竹南鎮龍鳳漁港因緊鄰台61線西濱快速道路及國3西濱匝道，是苗栗縣內交通最為便利的觀光漁港，加上鄰近擁有竹南三森海濱森林等憩區，縣府因而規畫打造龍鳳漁港為最重要的海線觀光景點。

龍鳳漁港對外聯絡道路龍江路因緊鄰龍鳳大排，造成道路拓寬受限，因此，道路長年來都無法有效拓寬，每逢假日遊客稍多時，來往車輛常常在龍江路上打結，嚴重妨礙龍鳳漁港的觀光發展，縣府與竹南鎮公所因而有拓寬規畫，經由立委陳超明於2018年向交通部公路總局提案，終於獲得公路總局同意補助3億多元，將龍鳳大排加蓋拓寬。

另外，龍江路273巷是通往假日之森的重要通道，但巷口約有1百公尺狹巷部分，也在這次工程中一併拓寬成15米寬道路。工程從2020年10月開始動工，在承包商嘉鑫營造全力趕工並兼顧品質下，23日舉行完工通車典禮，由縣長徐耀昌、立委陳超明、竹南鎮長方進興等人主持啟用，期望道路拓寬後，能擴大龍鳳漁港觀光能量，替竹南海線特定風景區，更增亮點。