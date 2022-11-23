此屆新竹市長選舉詭譎多變，國民黨籍市議會副議長余邦彥上周六突率多位里長參加民眾黨候選人高虹安造勢晚會，讓外界傻眼並在政壇引發討論。對此，前立委林濁水今（23）日在臉書直言「詭異」，表示「選了一半，競選後援總會會長帶里長部隊夜奔敵營，無論如何，是台灣有選舉以來開

高虹安在上周六造勢晚會，余邦彥率領多名里長到場聲援，引發國民黨內部風暴，而余邦彥更在21日時在臉書發文表態力挺高虹安，對此，國民黨新竹市長候選人林耕仁則表示，對於余邦彥表達立場的行為，「不但讓支持者痛心和費解，也給對手分化我們的機會。我在此表達遺憾，但我仍然感謝這一陣子他的付出，也給予祝福」。

而林濁水則在臉書上表示，「這次選舉再怎麼不振奮人心，但是，選了一半，競選後援總會會長帶里長部隊夜奔敵營，無論如何，是台灣有選舉以來開天闢地第一次」，林濁水最後更說，「至於被背叛後，元帥說，仍然感謝這一陣子他的付出，也給予祝福。更是人類有戰爭以來的第一次！」