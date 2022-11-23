海委會代理主委周美伍、民進黨立委湯蕙禎。（翻攝自立法院議事頻道）

台大研究船「新海研1號」日前遭日本海上保安廳艦艇騷擾，民進黨立委湯蕙禎23日指出，中國卻於事後向日本表達嚴正抗議，形同台灣被吃豆腐，海巡署未來如何避免同樣情況發生？海委會代理主委周美伍強調，我外交部已向日本表達抗議並展開協調，海巡署則以「不示弱、不挑釁、不規避」的態度，依規定處理相關事宜。

新海研1號9月29日在我東部海域研究，遭日本海上保安廳公務艦艇騷擾，海巡署獲報後立即派出花蓮艦前往戒護，以廣播向日方主張該處為我國專屬經濟海域，日方也主張該處為日本專屬經濟海域，3艘船僵持約10小時，直到我方研究船晚間駛離，日本艦艇才跟著離開。

由於我外交部事後並未對外提出抗議，反倒是中國外交部近期要求日本，不得干擾中國在相關海域從事研究工作，遭湯蕙禎質疑中國吃台灣豆腐，希望了解海巡署與日本交涉結果，說明往後如何避免同樣狀況發生。

周美伍解釋，只要事件牽涉他國，外交部皆會以嚴正態度，表達自身立場及發表聲明，現已向日本抗議及展開協調，並秉持著「不示弱、不挑釁、不規避」的態度依規定處置相關事宜；兩岸部分，則透過陸委會溝通。對於未來海研船在台灣周遭海域作業。

周美伍指出，他相信海巡署未來能做好看護工作。舉例來說，新海研1號上周於南海故障，海巡署「嘉義艦」即全程掌握狀況，在旁提供協助。