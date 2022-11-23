九合一大選倒數3天，無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦今（23）日一大早出發掃街，經過中港溪時想去過去大旱時期的景象，直言至今仍餘悸猶存，馬上聯繫相關人員隨時盯緊水況，希望能獲得選民的支持，繼續一起守護苗栗。

雖然今日一大早就在下雨，但鍾東錦仍起了個大早出發掃街，經過南庄中港溪時，他想起過去百年大旱時也曾每天來到此處觀看水情，當時枯竭的溪流景狀讓他膽顫心驚，就算如今大旱已過，仍然讓他餘悸猶存。

「三天前永和山水庫的儲水量於旱情解除後，第一次低於90％！」鍾東錦指出，雖然今天有回補一些水量，但仍不能忽視枯水期即將來臨的威脅，「有了前車之鑑，我立刻聯繫相關人員隨時盯緊水況，務必做好防旱的各項工作」。

鍾東錦說，雖然距離投票僅剩3天，但他還有1個多月的議長任期，水情依然是他最深的憂慮之一，「一邊拜票，一邊把該做的事情做好，選舉一時，守護苗栗一世，我相信我們可以！」