經濟部工業局11月23日，舉辦「2022產業溫室氣體減量成果發表暨綠色技術與工程實務研討會」，因中鋼去年推動節能減碳績效顯著，再榮獲經濟部工業局頒發的「111年度產業溫室氣體自願減量績優廠商」大獎。

頒獎典禮，23日在集思台大會議中心舉行，由工業局長連錦璋頒獎給中鋼環境保護處長吳一民。

為鼓勵事業單位積極推動自願減碳工作，經濟部工業局自94年起辦理產業溫室氣體自願減量及減量績優廠商遴選作業，中鋼去年合計提列包括加熱爐更新、生產調度最佳化等136件溫室氣體自願減量方案，經工業局查訪確認減排量高達79,216噸二氧化碳當量，相當於204座大安森林公園的年吸碳量，並獲頒為溫室氣體自願減量績優廠商。

中鋼高爐產出的鐵水是利用魚雷車作為載具運送至轉爐工場進行煉鋼製程，為使魚雷車每趟次鐵水裝運量極大化及煉鋼品質最優化，魚雷車內需定期進行渣塊清除。

中鋼去年所執行的溫室氣體減量措施當中，以「魚雷車清渣站鐵水回收案」的減碳效果最為顯著，該案主要將魚雷車內的少量存留鐵水回收至暫存銑桶進行除渣作業，去渣後的鐵水再倒回魚雷車接續高爐鐵水裝運。中鋼公司藉此優化案可避免鐵水消耗及能源重複使用，每年亦減量溫室氣體31,059噸CO2e，並省下近5,500萬元成本，達到兼具節能減碳與降減成本的雙贏效益。

中鋼為精進節能減碳工作及溫室氣體排放控制，積極導入及發展各項減碳技術外，持續透過製程盤查掌握碳排流向，深化能源效率提升工作，並搭配創新研發、引進BAT及導入AIoT等方式加大減碳力道，戮力朝低碳生產之精緻鋼廠目標邁進。