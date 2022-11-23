永豐銀行跨足海外推動綠色金融！永豐銀行23日宣布，旗下香港分行與香港品質保證局在11月簽署策略合作備忘錄（MOU），未來將共同推廣綠色與可持續金融，為香港企業量身打造最符合需求的綠色融資商業方案。永豐銀行期許透過攜手具備高度專業與公信力的海外第三方認證單位，跨海實現「翻轉金融、共創美好生活、Together, a better life.」的企業願景。

永豐銀行表示，旗下積極發揮金融影響力，由內而外秉持「成效」及「永續」二大原則，以具體行動實踐ESG並陸續達成多項里程碑，包括太陽能光電融資餘額市占率位居台灣市場第一、創新導入信託機制輔助民間綠電交易，以及攜手檢驗機構與企業夥伴啟動上游供應鏈廠商溫室氣體盤查等。永豐銀行以實際行動，全方位回應母公司永豐金控2030年自身營運與2050年全資產組合淨零排放目標，同時支持臺灣邁向能源轉型、打造永續家園。

永豐銀行指出，為協助香港企業推展ESG永續策略，特別攜手香港品質保證局向客戶推廣綠色與可持續金融相關認證和評審服務，包括為中小企業提供貸款項目的綠色屬性評定服務等。透過異業結盟，永豐銀行將金融影響力拓展至海外地區，對地球永續作出實質貢獻。