大聯盟23日宣布2022年度東山再起獎，美國聯盟由甫獲賽揚獎的太空人王牌投手韋藍德（Justin Verlander）拿下，國聯則無意外頒給了紅雀傳奇名將普侯斯（Albert Pujols）。該獎項每年會頒發給傷癒復出或是經歷低潮後，回到場上還能重新找回優異表現的球員。

韋藍德接受韌帶重建手術（Tommy John）後，錯過了整個2021年球季，外界並不看好39歲的韋藍德能夠重拾過往身手，沒想到今年賽季卻還是繳出18勝4負、1.75防禦率的超優質數據，還在今年拿下個人在世界大賽的首勝，韋藍德依然是球員自由市場當中的搶手貨。

東山再起獎可以說是普侯斯職業生涯最後一座獎項。(美聯社)

遭到天使指定轉讓之後，普侯斯在道奇重獲新生，並在今年賽季回到老東家紅雀續寫傳奇篇章，更是創造了一個不朽賽季，普侯斯送出.270/.345/.550的打擊三圍，短短307個打數當中轟出24支全壘打，包含了職業生涯的第700轟，雖然身手沒有明顯退化，不過普侯斯仍然執意季末退休，拿下東山再起獎後，接下來普侯斯將朝著棒球名人堂來昂首邁進。

其他爭奪今年美聯東山再起獎的球員，包含天使卓奧特（Mike Trout）、洋基卡本特（Matt Carpenter）及布瑞格曼（Alex Bregman），國聯則是勇士小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）、費城人阿佩爾（Mark Appel）、羅伯森（David Robertson）、教士祖瑞（Brandon Drury）、馬丁尼茲（Nick Martinez）及紅雀海斯利（Ryan Helsley）。