後備指揮部淡水第二召訓中心一名服役即將滿20年的士官長，去年12月某日趁著寒冬夜值安全士官時，竟然擅離崗位，徒手順著管道爬上3樓廁所後潛入女兵寢室，當場「掏出下體」對著心儀女兵「打手槍」，未料卻因喘息聲太大驚醒女兵，當場眾人尖叫奪門而出，劉員一時逃避不及當場被逮，今年初已遭後備指揮部撤職法辦，連即將到手的終身俸也落空。

據了解，該名士官長在去年12月底某日值安全士官，但他趁官兵都就寢空無一人時，從廁所間沿著管道，徒手攀爬到3樓女兵寢室的廁所間，再偷偷潛入女兵寢室。

接著站在一位心儀已久的女兵床前脫褲把手槍，卻因當場呼吸太急促，聲音太大吵醒女兵，嚇得他當場放聲尖叫，該名士官長則逃避不及，遭到現場人贓俱獲，事後該名士官長被稱為北區後指部「蜘蛛人」。

後備指揮部表示，所屬北區後備指揮部前某士官長，2021年12月間於營區內肇生不當行止，經查證屬實，已於今年1月核予「撤職」處分，並移法究辦。並在2022年1月18日撤職生效，依法是無法領取退伍金，只能領取其個人繳納軍人保險金。

後備指揮部強調，針對違法犯紀，斲傷國軍榮譽者，絕不縱容；另將援引為例，持恆加強性別平權與法（軍）紀教育，以杜類案。