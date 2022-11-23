臺企銀(2834)今（23）日召開線上法說，發言人陳紹晃表示，受惠業務成長、升息效益及資產品質優化，帶動2022年前三季獲利改寫同期新高，全年獲利成長可期。展望2023年，雖然放款動能可能趨緩，但仍將在風險控管前提下衝刺放款及手收成長。

臺企銀前三季合併淨收益207.51億元、年增14.81％，創同期新高。配合各項提存16.04億元、年減達60.11％助攻，使稅前淨利84.89億元、年增達91.83％，稅後淨利70.89億元、年增達81.93％，雙創同期新高，每股盈餘0.88元。

臺企銀受惠存放款業務暢旺及升息效益，前三季利息淨收益151.37億元、年增達14.32％。手續費淨收益30.63億元、年增達24.1％，其中放款手收年增達63.93％、財管手收年增8.27％。金融商品淨收益及兌換損益22.23億元、年增達21.93％，主因兌換利益增加挹注。

臺企銀截至第三季平均放款餘額13.33兆元、年增8.4％，平均存款餘額17.27兆元、年增10.9％。淨利差升至0.98％、存放利差升至1.38％，均為2021年以來高點。同時，資產品質持續優化、逾放比續降至0.2％、覆蓋率提升至619.5％，為近2年最佳水準。

臺企銀指出，雖然前10月其他綜合損益（OCI）虧損71億元，但自結稅後淨利達83億元，因此權益未受損。同時，鑒於美元升息趨勢持續調整策略，除暫緩債券布局、亦調整存續期間，新增部位多為1年內的短券，目前已有成效，近期OCI虧損已明顯縮小。

臺企銀截至第三季中小企業放款餘額6742億元，年增9.4％。展望後市，由於年底前仍有升息空間，且企業進出口營運及跨年資金需求較高，預估放款動能有望延續，配合上半年業務成長態勢及受惠升息利多延續，全年獲利成長可期。

展望2023年，臺企銀預期台美利差仍有擴大空間，未來將持續優化資產配置，同時擴大吸收國際存款，調整存款結構。同時，預期明年放款動能可能趨緩，但在強化風險控管下，整體營運品質相對穩健，面對外部風險抵禦能力提高。

臺企銀指出，將持續深耕擴展中小企業放款業務，配合推動綠色能源、投資台灣等產業政策，同時拓展危老、都更重建融資業務，預期可有效擴大放款規模。房貸業務方面，台企銀以自助及首購貸款為主，明年目標維持穩健成長。

手收方面，由於明年金融市場投資風險較高，財管業務持續以具保障的分期繳保險為主，並搭配基金定期定額、海外債券等搭配風險較低的投資商品，視市場狀況滾動調整。放款手收除了持續推動核心的中小企業放款外，也會響應政府政策增加融資案，帶動企金放款成長。