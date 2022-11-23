中職23日公布最佳九人暨指定打擊得獎名單，德保拉、王威晨、陳傑憲完成3連霸，江坤宇及郭天信則是連2年獲獎，今年改披龍袍的林智勝生涯首度在指定打擊獲獎。

投手部分由中信兄弟洋投德保拉以152分擊敗樂天桃猿黃子鵬的141分，完成3連霸。捕手部分由福來喜以153分拿下，這也是中職史上首位外籍球員拿下此獎項。

一壘手由富邦悍將范國宸拿下，一口氣包辦最佳九人及金手套一壘手。二壘手由今年打點、打擊、安打都傲視全聯盟的林立獲得。王威晨在三壘手完成3連霸。

游擊手江坤宇以203分完成2連霸，外野手部分由陳晨威143分、陳傑憲122分及郭天信37分獲獎，陳晨威生涯首度獲獎，郭天信以37分險勝陳文杰2分，完成2連霸。

指定打擊由今年轉戰味全龍的林智勝拿下，這也是他生涯首度在這個位置獲獎。此次參與投票的有41人（包含中職紀錄組代表3人），頒獎典禮將於30日進行。