大S前夫汪小菲積欠逾500萬生活費，被對方告上法院而爆氣，與媽媽張蘭一起狂轟徐家，引發輿論，甚至有人支持汪。對此，曾嫁入豪門的眼科醫師黃宥嘉表示，不懂為何一票台灣人都不喜歡看到離婚的女人好過，認為這已經不是八卦，而是現代社會重要議題，引發網友們認同。

黃宥嘉今天在臉書發表對大S汪小菲事件的看法，列出5點分析，第一，一票台灣人不衷心喜歡看到離婚的女人（前妻）好過；第二，不管結婚或離婚，都希望女人靠自己；第三，人爛沒關係，只要有錢就好。做錯事的彌補誠信，只要涉及到金錢就變得次要，必須矮一截。

第四，合約、道德、觀感不重要，錢最重要「老子賴帳能不付就不付」竟然可以獲得認同。第五，不爽前妻離婚或再婚，還用前夫的家用費、贍養費。黃宥嘉指出，汪小菲連契約毀約都當成對的，難道就不會先把欠的生活費付清再重簽嗎？認為這件事已經是現代社會重要議題，「我們的社會不會譴責離婚男人多付一點撫養費，讓小孩有更好的生活、教育，倒是對「付很多因前妻再婚不願意再付」的外遇離婚男給予很大的理解。」

黃宥嘉的一番言論，引起網友們認同，紛紛大讚說的好，「男人左摟右抱小三小四，又要前妻為他離婚後不再嫁，實在可笑」、「光是看到前女友過得比以前更好，就可以不爽了」、「不是八卦+1，既然離婚簽好的協議就應該履行，不要沒品見不得人家幸福美滿」。目前最新進度是，原本砲火猛烈的汪小菲突然轉性在微博感謝大S「把床墊給燒了，都過去了，你是媽媽，咱們不再互相傷害」。