隨著防疫逐步解封，旅遊業、營造業也開始快速復甦，業者也展開新一波徵才行動。

麗寶集團旗下的麗寶建設、福容大飯店與麗寶樂園渡假區再度蟬聯「1111幸福企業大賞」金獎。

麗寶集團旗下的麗寶建設、福容大飯店與麗寶樂園渡假區再度蟬聯「1111幸福企業大賞」金獎。中立者為麗寶樂園渡假區董事長特助游許政。（麗寶集團提供)

麗寶集團表示，能再次蟬聯「幸福企業」是對麗寶集團永續經營的最佳肯定，員工福利、制度完整，玩樂工作不是夢；麗寶集團以建築、營造起家，現今事業版圖橫跨多元，「以人為本」是集團的初衷，並堅持從員工幸福感做起。

麗寶集團發言人表示，因應物價上漲，調薪有感，福容大飯店即日起將基層員工起薪調高至3萬元，平均調幅超過6%；今年更是擴大招募超過500名職缺，遍布全台的福容大家庭，歡迎大家一起快樂工作、幸福成長。

麗寶集團發言人指出，身為台灣最大的連鎖飯店品牌，福容目前已有15間飯店，而且一直秉持「以人為本」的經營理念，在服務顧客之前，先從照顧員工做起；今年也與關係企業——麗寶建設、麗寶樂園渡假區再度蟬聯「1111幸福企業大賞」金獎殊榮。

發言人指出，福容大飯店在員工待遇方面，提供生日禮券、員工餐食、制服送洗、住宿優惠、餐飲折扣、員工宿舍、員工旅遊等福利，對於績效好的同仁也給予良好的薪資獎勵；升遷制度方面則設立福容學院，以培育飯店經理人的角度，打造完善的職能教育，藉此儲備能量提升職場競爭力。

除了福容大飯店，位於台中的麗寶樂園渡假區亦在今年「幸福企業大賞」服務業觀光旅遊類中，獲得幸福企業金獎，員工除了可以全年免費玩樂園，親友更能同享多項好康優惠；公司也安排健身、花藝、語言等課程以及相關證照與學費的贊助，不定期也舉辦員工旅遊等活動，豐富同仁生活並從中激發新創意，打造共好歡樂的大家庭。

另外，麗寶建設也提供員工舒適的工作環境、完整員工在職教育訓練系統，以及生日、結婚、喬遷等禮金祝福，包含員工配偶生產都能獲得一份生育禮金。

福容大飯店目前在台灣已有北、中、南、東的環島據點，總客房數已經超過3000間；更計畫於5年內拓展台北圓山、南投水里、東港、嘉義、高雄、台東三仙台、澎湖馬公等7家飯店，實現「全台最美的地方 都有福容」的願景。

因應疫後觀光旅遊業的「報復性消費潮」，福容大飯店今年也擴大徵才，預計招募客務部、房務部、餐飲部、後勤單位等，全台超過500個以上的職缺，提前布局未來所需人力；歡迎大家進入福容的大家庭，選擇在此發展職業生涯，跟著福容一起旅行，一同愉快成長。