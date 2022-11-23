新加坡政府23日指出，目前在全球景氣走緩之下，當地2023年經濟成長恐怕也會被嚴重拖累，值得慶幸的是，經濟還沒有差到會出現衰退情況。

星國政府預估，明年GDP最壞可能僅0.5%，最好也只有2.5%，經濟成長雖趨緩，但還不至於會負成長。專家學者預測，新加坡明年將利空不斷，除非中國大陸重開大門，否則GDP要上看2.5%很拚。

新加坡政府認為，為打壓通膨所實施的緊縮政策，以及中國大陸嚴格的抗疫規定，造成消費成長腳步變慢，全球需求因此遭受打擊。同時，利率上升加上國際資本流動，已動搖金融市場穩定性。

新加坡名列去年最早開始進入緊縮周期的國家之一，因當地消費者通膨已衝到14年新高，故到10月為止已實施了五次緊縮政策。不過，新加坡是靠匯率而不是利率來調整貨幣政策。

星國上個月GDP為4.1%，今年前兩季分別是3.9%與4.5%。日前，新加坡政府已下修今年GDP平均預估值，從原先3%到4%，縮小為3%到3.5%。另外，全球需求疲弱下，也造成10月非石油出口是過去23個月以來首次下滑。