瑞士信貸(Credit Suisse)周三指出，預計第四季稅前虧損將高達15億瑞士法朗(約15.8億美元)。

周三的獲利預警，對瑞信來說無異為一重擊；該行此前曾宣布，今年最後三個月將出現淨虧損，但沒有給出具體數字。

瑞信定於周三稍晚召開特別股東大會，會中將要求批准增資，為該行近166年歷史以來的最大危機，提供資金挹注。

具挑戰性的經濟和市場環境，對該行業務的客戶造成負面影響，瑞信在周三的聲明中說：「特別是瑞信投資銀行業務，在資本市場大幅放緩，銷售和交易業務減弱的影響，加劇了正常季節性減弱因素的衝擊」。

瑞信預計第四季公布重大的稅前虧損，將高達15億瑞朗。此前第三季的稅前虧損為3.42億瑞朗。今年至第三季以來的虧損為19.4億瑞朗。

瑞信股價在周三盤前交易下跌1.9%。

財富管理部門和瑞士銀行部門的客戶活動仍然低迷，預計未來幾個月這種情況將會繼續下去。