台企銀今日舉行法說會，法人關心台灣央行升息趨勢。台企銀表示，台灣的通膨沒有美國嚴重，升息步調相較美國緩慢，惟隨著主要經濟體繼續緊縮政策，避免利差擴大下，預期台灣央行今年底到明年初，還會繼續升息。

台企銀表示，今年前3季財務操作淨收益大約26.83億元，年成長4.3％，主要獲益來自股權交易，占比42％、其次是債券交易，占比30.6％，年底之前財務操作淨收益會進一步成長。

明年財務操作和投資展望，台企銀表示，全球經濟面臨通膨與升息、地緣政治風險變數、經濟下行壓力比較高，美股、台股面臨修正格局，股市操作會保守以對；債券方面，景氣下滑美債投資價值浮現，該行會選擇財務結構穩健、收益佳的中大型公司債或金融債擇優布局。

對於台股操作，台企銀認為，美債二年期與十年期殖利率倒掛已經來到70個bp，市場預期，景氣「硬著陸」機率上升，股市方面可能有一些修正、落底，不過台企銀今年第2、3季已經調整台股部位，有一些空間可以選股操作；債券方面，美債殖利率雖有倒掛情形，美國通膨回落，但回落速度不會太快，殖利率持續維持高檔，在此情況下，未來台企銀會慢慢找一些高收益部位投資。

對於房市的看法，台企銀表示，今年以來房市熱度確實有顯著調降溫，政府的控管措施也未鬆綁、市場預期央行持續升息下，初步評估會影響房市走勢；商用不動產方面，全球通膨壓力升溫，台灣經濟基本面相對較好、出口動能持續，商用不動產可能是不錯選項。

房貸策略上，台企銀會以風險權數較低的首購、自住為主。至於中小建商面臨資金短缺問題，台企銀表示，確實有這樣的問題，該行會加強控管建築貸款集中度、不動產授信相關業務，按月檢視集中度比率與審視不動產授信限額的使用狀況，依《銀行法》72之2規範，選擇具規模、優質客戶，並依風險評估是否受理或者增加承作利率作為業務與風險控管平衡。