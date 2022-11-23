彰化員林市東北社區灌溉溝渠23日出現好幾公里刺眼的鮮紅色，濃烈均勻的紅，讓人看得心底發毛，質疑「血流成河也沒這麼紅吧」、「豔成這樣，不知有沒有毒」、「魚蝦貝都遭殃了吧」彰化縣環保局接獲通報趕到現場稽查，揪出是上游染印工廠打翻原料，將依法開罰。
議員曹嘉豪表示，清晨八點多下起小雨，接獲民眾與曹震西里長通報，不明液體染紅整個灌溉渠道，令人十分驚悚，懷疑又是不肖業者藉著雨天盜排，恐危害農作物及里民的生活，立即通報環保局前往稽查。
曹嘉豪拜託主管單位要有效查出肇事工廠，人的身體健康農作物的乾淨生產才有保障，盜排層出不窮，過去常找不到排放源頭，懷疑是否有可能是埋暗管排放，也會請相關單位務必謹慎處理。
環保局趕赴現場勘查，追溯到上游巡查汙染源，發現山腳路某工藝社從事旗幟、燈籠染色作業，經負責人坦承21日打樣結束後，不小心將染料倒入陽台排水孔，再由家戶排水至門前道路側溝導入大排水溝。
環保局表示，將以違反水汙染防治法第30條第1項第5款規定依法告發處分並限期改善。
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