2022年接近尾聲，但車市話題不斷，LEXUS推出第五代豪華旗艦RX系列，全新Spindle Body識別設計打破原有紡錘式水箱護罩風格，但巧妙將經典紡錘造型融入前保險桿與引擎蓋立體線條，帶來更具未來感的科技風貌，本報搶先試駕RX 350h旗艦版。

首代RX系列於1999年發表即受消費者肯定，其經典車型亦催生出LEXUS豪華運動休旅NX、UX家族陣容，RX車系後續於2003、2009及2015年分別推出大改款，自在台開賣至今已銷售超過7萬台，在品牌銷售占比高達30%，且持續蟬聯同級距銷售龍頭長達23年。

據廠方資訊，第五代RX受惠於GA-K平台，車身加寬2.5公分、高度降低1.5公分，使得車身造型比例更顯跑格感；令人更有感的是軸距增加6公分（車長雖維持不變），較前代創造出更為寬敞舒適的車室空間。

坐上駕駛座，TAZUNA全環繞駕駛座艙概念設計映入眼前，設計師透過整合多功能方向盤、儀表板、抬頭顯示器、中控螢幕及常用操作按鈕，讓駕駛在視線移動降到最低的情況下也輕鬆操作各項功能。尤其14吋多功能資訊整合系統提供原廠導航，並支援Android Auto、無線Apple CarPlay。

科技面上，全新RX採用最新LSS+ 3.0智動駕駛輔助系統，較前代增加如路口車流辨識、緊急閃避轉向輔助，以及速限標誌辨識等多項功能，並優化DRCC/LDA/LTA車速控制及車道變換/維持輔助邏輯，讓車主更安心。此外，全車系標配SEA安全離座輔助，結合E-Latch電子式門把與BSM盲點偵測警示系統，降低下車時遭後方來車碰撞的風險。

和泰汽車為了滿足各種消費族群的需求，也將4種動力全數導入，搭配豐富配備與性能提升，為RX車系提供10個不同等級設定。本報搶先試駕RX 350h旗艦版，搭載2.5L油電複合動力，並配置前電動馬達與鎳氫電池模組，引擎最大輸出190ps，綜效最大輸出達250ps。

實際駕馭，除了感受充沛的動力與更加寬敞舒適的車室空間外，受惠於強化的NVH靜音工程，不僅提供寧靜的車室空間，連開關車門也可感受到更佳的氣密性，在車輛行進時也大幅消除來自地面的輪胎滾動雜音與空氣流動的風噪聲。

車頭採用全新Spindle Body識別設計。（陳大任攝）

TAZUNA全環繞駕駛座艙概念。（陳大任攝）

線傳排檔設計，展現直覺駕馭。（陳大任攝）

多功能方盤採取觸控按鍵設計。（陳大任攝）

頂級版以上車型標配智慧型手機無線充電。（陳大任攝）

駕駛座椅造型提供絕佳支撐性。（陳大任攝）

後座寬敞舒適，車窗附遮陽簾。（陳大任攝）

後座空調出風與恆溫控制面板。（陳大任攝）

行李廂增高13mm、加寬54mm，縱深加長95mm，達612L，可放4個高爾夫球袋。（陳大任攝）