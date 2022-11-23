汽車漲勢未見尾聲，龍頭車廠和泰車總經理蘇純興今日表示，原物料成本太高，原廠已經受不了了，先前已有部分交車期拉得比較長的車款先漲價，包括國產車在內等其他車款「整個方向是會漲」，坦言原廠這次的態度比較硬，也非和泰方面所能抵抗，國產車漲價恐躲不掉。

蘇純興表示，先前漲價比較緩和，多是會利用調整配備時，連帶調整售價，但原物料壓力逼得原廠不得不漲，其實全球豐田皆是如此，而這些已漲價車款，主要是考量無法用原價格交車，必須坦承面對。

車廠主管表示，日本原廠豐田近期釋出明年新車持續漲價的訊息，且漲幅不低；和泰車高層已於11月親赴日本協商，期許雙方能就「降低漲幅」達成共識，現階段雙方都還在拉鋸中，不過情況不太樂觀。

和泰車今年9月宣布第一波漲價，部分車款漲幅達到7％，其他車款則在評估當中。不過業內人士認為，日本原廠對於漲價一事的態度相當堅持，和泰車沒辦法反對，畢竟在晶片及各項原物料持續短缺、漲價的情況下，缺車難解，漲勢恐更兇猛。