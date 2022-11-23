展場商品中有不少露營夯品，不只有主要角色咖波、狗狗等，也以繽紛配色讓人一眼望去難以忽視。（圖／卡特島創意提供）

Q萌插畫角色「貓貓蟲咖波」靠著像貓又像蟲的獵奇風格擄獲一票粉絲的心，先前「貓貓蟲咖波凹豆好日子」才在台北華山展出，如今前進南部。一來到台南新光三越新天地店，就能在門口看見陪著咖波到處跑的車子—小白咪；另外在五樓B區活動廣場中，也有超過百樣凹豆商品可選，還有咖波秘密基地來找尋，26日15點和17點也有咖波人偶見面會，每場限定45人，只要穿著凹豆風格衣服領取號碼牌並和咖波拍完照， 就可以領到咖波小禮物。

巡迴展中商品種類繁多，包含可愛戶外新品，露營摺疊椅、推車、帳棚甚至旅行袋等都有，外型繽紛讓你一秒成為焦點。在限定商店裡消費滿100元就能用199元加購香麻帶勁的「狗狗拌麵」乙袋（原價239元）；滿300元即可用100元加購限定口罩乙盒；消費滿500元，還可以390元加購原價580元的萬用小方包乙個，消費滿1500將得到隨機一個「凹豆多功能織帶掛勾」。

而在6樓Ｂ區貴賓中心旁，可看見咖波郵筒，粉絲能夠寫信投入給咖波作者—亞拉老師，另有「限定明信片」與「旅行郵戳」可以蒐集。巡迴展只到明年1月4日，更多活動詳情可搜尋卡特島官網。