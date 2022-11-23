學校營養午餐除了俗又大碗以外，還要考慮到足夠營養、美味，讓學生能夠有能量進行下午的課程。近日有媽媽表示，4菜1湯的學校營養午餐令人毫無食慾，「菜色不好，至少也要煮的好吃一點」。不過許多網友看了之後，發現50元的菜色有肉、有菜、有蛋、有湯後，紛紛反批家長是吃米不知米價！

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文分享嘉義某高職的營養午餐，「令人毫無食慾的學生餐點」，換算下來一餐要價50元，「菜色不好，至少也要煮的好吃一點，不吃還不行餒…」。

一名家長分享學校營養午餐菜色。（翻攝自爆怨2公社臉書）

不過仔細觀察營養午餐內容，除了白飯以外，還提供了豬肉排、四季豆、炸春捲、麻辣豬血、蛋花湯，菜色可以說是相當豐富，同時也兼顧到了學生應攝取的各種營養素。

對此，許多網友紛紛回應，「不然妳覺得妳50塊能吃什麼？」、「這菜色比以前營養午餐好了」、「菜色不錯了好嗎外面一碗蛋花湯就要30塊了還哭」、「50元這樣的菜色還可以，排骨單點都要40元左右了」、「這樣50還可以吧？現在吃米不知道米價嗎？」而家長了解情況後也說明，「應該是我們吃米不知米價，我們虛心檢討謝謝各位」。