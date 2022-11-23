土耳其強調，S-400系統不會被納入北約系統，對聯盟或其軍備不構成威脅。（Youtube）

土耳其國防部長表示，從俄羅斯購買的S-400飛彈防禦系統已經準備就緒，如果該國受到威脅，將會妥善利用這些防空系統。

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）19日報導，土耳其國防部長阿卡爾（Hulusi Akar）在首都安卡拉對土耳其議會的計劃和預算委員會說，「S-400已經到位並隨時準備使用。」

Türkiye says its S-400 air defense system ready for use if neededhttps://t.co/cScwm5uv9G pic.twitter.com/42pbwQFWMS — Yeni Şafak English (@yenisafakEN) November 23, 2022

阿卡爾補充說：「如果出現任何威脅，我們將決定在哪裡以及如何使用它。」

❝S-400 yerinde ve kullanılmaya hazır. İntikal süresi var. Bu olduktan sonra bir saatte her şeyi hazır. Sorun yok❞



Milli Savunma Bakanı Akar, TBMM'de "S-400 hava savunma sistemi"ne ilişkin soruyu cevapladı https://t.co/Tt0icuwD5V pic.twitter.com/4w6lMMq7F3 — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) November 22, 2022

在回答有關S-400遠程防禦系統的問題時，他說。「我們對S-400沒有意見。」談到土耳其曾要求美國提供（出售）遠程區域防空系統，他說 「因為沒有那這些（指美國防空系統），所以我們就進行了S-400的採購。」

過去在2017年4月，當土國努力想從美國購買防空系統卻一無所獲之後，土耳其與俄羅斯簽署了一份合約，以獲得最先進的S-400系統。

當時美國官員對其部署S-400表示反對，並聲稱S-400將與北約系統不兼容。然而，土耳其強調，S-400系統不會被納入北約系統，對聯盟或其軍備不構成威脅。安卡拉曾多次提議成立一個委員會來澄清這個問題。

S-400防空系統問題是安卡拉和莫斯科之間防務領域最關鍵的議題，為兩國之間建立了全新、額外的聯繫。儘管這種情況導致土耳其與美國的關係在很大程度上脫鉤，並且導致土耳其被從F-35戰鬥機計劃中剔除。