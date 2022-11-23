男子職業網壇天王納達爾（Rafael Nadal）除了網球，也很關心其他運動，而來自足球強國西班牙的他，當然也沒錯過目前全球運動迷都關注的卡達世界盃足球賽，表示自己本來就很欣賞阿根廷球星梅西（Lionel Messi），認為雖然阿根廷輸掉第一場小組賽，但還不能對他們完全失望。

納達爾抵達阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，準備參加表演賽，記者會上當然也被問到世足相關問題，特別是阿根廷小組賽首戰爆冷1比2不敵沙烏地阿拉伯，納達爾回應：「對於阿根廷的落敗，我沒有很開心，也不認為這是災難。從這場比賽到現在，世界並沒有改變，阿根廷只是輸掉一場比賽，還有兩場小組賽可以去爭取勝利，我覺得阿根廷隊應該要獲得信任和尊重。」

納達爾透露，阿根廷球星梅西一直在西班牙踢職業聯賽，雖然身為皇家馬德里的球迷，對過去曾長時間效力巴塞隆納的梅西是又愛又恨，「梅西傷了皇馬球迷好幾次心，但身為運動迷，我也很享受看梅西踢球的樣子，他是足壇史上頂尖球星之一，他的職業球員生涯又幾乎在我的國家西班牙度過。」

納達爾並說，他仍看好阿根廷是世界盃冠軍熱門之一，西班牙、法國、葡萄牙、德國也有機會，但每支隊伍都有可能，真的很難去預測比賽發展，但他絕對相信西班牙「無敵艦隊」。