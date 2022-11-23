FTX平台破產風暴下，全球投資人都受害，台灣也成重災區，然而，外界質疑，日本金融廳對境內外的虛擬（加密）資產交易所都有監管，金管會卻未保障境外交易所在台用戶的權益一事。金管會23日下午發布三點澄清說明，一、FTX在日本設有子公司，在台則無；二、日本金融廳相關措施只保障日本境內客戶，並未及於境外之FTX交易所、三、金管會已多次提醒民眾審慎評估虛擬資產交易的投資風險，國內只有「具證券性質之虛擬通貨」（STO）為證券交易法所稱的有價證券。

金管會表示，FTX交易所是在境外，並非經金管會核准設立的機構，相關商品也是在境外提供，投資人應自行評估風險。而FTX在日本設有子公司，在台則無，日本及新加坡的相關監理措施也未及於境外交易所。

金管會也說明日本及新加坡對FTX事件的因應。金管會指出，日本金融廳對在當地取得執照的加密資產交易業者FTX Japan（FTX的日本子公司）發出暫停營業的行政處分，並採取措施保障FTX Japan客戶的權益，相關措施並未及於境外之FTX交易所。

而新加坡金融管理局（MAS）也於今年11月21日發布新聞稿澄清，FTX交易所未獲MAS許可且在境外營運，MAS無法保障在FTX交易所上交易的新加坡用戶權益。即使虛擬資產交易所在新加坡獲得許可，目前也只會受到洗錢防制目的之監管，而不是保護投資者。

金管會強調，已多次提醒民眾虛擬資產交易風險，將持續關注相關後續發展，並瞭解國際上相關主管機關對本事件的看法及處理。金管會指出，已多次發布新聞稿提醒民眾，鑒於虛擬資產交易資訊不透明且價格波動大，投資風險高，民眾無論透過境內外虛擬資產交易平台進行交易或私下進行交易，務必提高警覺，謹慎判斷相關訊息的真偽，並審慎評估投資風險。

除「具證券性質之虛擬通貨」（STO）為證券交易法所稱的有價證券，應遵循證券交易法相關規定外，其他種類的虛擬資產或由其衍生之相關商品（如期權、保證金交易等），都未經金管會核准發行。而本事件的交易平台是在境外，並非經金管會核准設立的機構，相關商品也在境外提供，不適用既有證券投資人及期貨交易人保護中心或金融消費評議中心的處理機制。