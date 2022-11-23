基隆市寵物銀行新建工程將完工，未來寵物將會在五星級空間裡等待民眾領養。圖為貓隻認養區。（張志康攝）

基隆市寵物銀行新建工程將完工，未來寵物將會在五星級空間裡等待民眾領養。圖為待認養犬隻照顧區。（張志康攝）

基隆市寵物銀行新建工程將完工，未來寵物將會在五星級空間裡等待民眾領養。圖為犬隻認養區（張志康攝）

基隆市長林右昌23日下午視察基隆市正在興建中的寵物銀行，他表示，寵物銀行即將完工，未來除收容流浪犬貓外，也將成為未來推動動保及生命教育的重要基地；也同時象徵基隆成為動物友善城市往前邁進一大步。

林右昌說，他市長上任後第一次到寵物銀行時，因為當時動保所的環境非常糟糕，心情非常沉重，他就決心要大幅改善寵物銀行的環境。他向中央爭取了1億元的預算，也在立委蔡適應協助下，爭取了8千萬元。才讓寵物銀行得已成就如今的「五星級」

立委蔡適應表示，他擔任市議員時，最不喜歡到動保所考察，當時基隆動保所的條件很差，每次看完心情都很不好。隨著林右昌就任，向中央爭取經費，推動收容中心的改善。新的寵物銀行幾乎可以稱之為寵物旅館，相關的環境、設施，都能讓等待認養的動物感到舒適。

蔡適應強調，結合市府昨日宣布寵物公園落腳暖暖，這也是他非常期待的一件事，未來他將持續推動這項工程的進行，務使這座寵物公園成為寵物們心中的「聖地」。他也強調，他將持續推動晶片、疫苗及結紮由市府協助處理的政策。

基隆市政府產發處長黃健鋒表示，寵物銀行將在年底前正式啟用，將可收容150隻狗、50隻貓，每隻犬隻的收容空間將大幅增加為7.5平方公尺，除了是原本收容空間的三倍外，同時也較中央的標準更高出50％。而舊有的寵物銀行原址，未來將隨著遷移新址，拆除後做為待領養寵物的活動空間。

黃健鋒說，未來新的寵物銀行將結合學校教育及社會大學，把寵物銀行變成「生命教育」場域，打造出兼具醫療照護、生命教育、人與動物互動交流環境，建立具有關懷動物生命與認知教育等多功能場所。