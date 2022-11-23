中職連2天陸續公布金手套及最佳九人暨指定打擊得獎名單，其中有福來喜、范國宸、王威晨、江坤宇、陳傑憲、郭天信等6人是雙料得獎，郭天信今年他以2分險勝陳文杰、排名第3名，連2年都拿下最佳九人外野手獎。

郭天信去年在菜鳥年表現就大放異彩，單季敲出125支安打、22次盜壘，打擊率3成08讓他獲得青睞，首獲最佳九人外野手獎，不過公布得獎結果後卻在網路上引發熱議，當時他受訪時除了向前輩陳子豪說抱歉外，更希望能夠用紮實表現獲獎，讓人心服口服。

今天公布得獎名單，外野手部分前2名分別是陳晨威的143分、陳傑憲122分，郭天信以37分排名第3，僅以2分之差落選的陳文杰排第4，成晉則是29分排第5，林書逸獲得1分墊底。

最佳九人暨指定打擊這次共有41人符合資格的媒體及3位中職紀錄組參與投票，獲獎球員也沒有人是滿分獲選，江坤宇拿到203分是最接近滿分的球員。