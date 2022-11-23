Mohammed Alowais is player of the match after making five saves in Saudi Arabia's 2-1 win against Argentina 👏 pic.twitter.com/z1Uv5A9xUP — GOAL (@goal) November 22, 2022

沙烏地阿拉伯在C組小組賽首戰譜寫歷史，2比1爆冷擊敗阿根廷，成為沙國足球史上最重要的一勝，該國媒體驚嘆為「英雄般的勝利」。獲選單場最佳球員的沙國門將穆罕默德阿歐瓦斯（Mohammed Al-Owais）更是一戰封神，在這之前沙國球迷也未必知道他有這麼厲害。

今年31歲的阿歐瓦斯效力於名門沙烏地希拉爾（隸屬於沙烏地職業聯賽），他在聯賽的2021-22球季全數坐板凳，只在5場國際友誼賽會派他出場。值得一提的是9月對戰厄瓜多的世足熱身賽，阿歐瓦斯守下對方全部的攻擊，最後戰成0比0和局。終場前，厄瓜多兩度猛攻差點破門，都被阿歐瓦斯挺身化解。

對戰阿根廷之役毫無疑問是阿歐瓦斯的生涯代表作，FIFA排名第51的沙烏地阿拉伯也沒有旅外球員可用，全部以國內聯賽球員整備，原先被看衰成為同組強隊的沙包。結果這支亞洲球隊在世界盃扳倒南美強權阿根廷（FIFA排名第3），阿歐瓦斯奮勇5次救球成功，不僅讓他成為舉國皆知的英雄，更被鄰國的媒體譽為「亞洲足球之光」。

日本在2018年世足賽扳倒哥倫比亞，是首次有亞洲球隊在世足賽擊退南美球隊。這次則是阿根廷初次在世界盃敗給亞洲球隊，同時中斷他們世界盃首戰的連續36場不敗紀錄。