選務人員先將選票點領之後，提前交到離島鄉公所的選務中心，以免因為冬季遇到東北季風，導致小離島的交通船停航受阻。（張茂雄攝）

澎湖縣選委會23日完成望安、七美2鄉選務作業中心的選票點領工作之後，下午2時30分在10多名警力的戒護之下，搭乘光正6號交通船運送下去，不過原先預定由飛機寄送到七美的班機，因天候不佳飛機停飛，澎湖縣選委會緊急啟動B方案，24日將改由交通船以海運方式送到七美。

澎湖因小離島眾多，有12個「離島中的離島」考量選票運送的特殊性，必須提早作業，以免影響到公民投票的權益，尤其望安鄉有望安、將軍、東吉、東嶼坪、西嶼坪、花嶼等大小離島，往年每次選舉之前，澎湖縣選委會為了確保鄉親投票權益，都要提前作業。

澎湖縣選委會先將選票點領之後，由選務人員與警察戒護，順利交到2個鄉公所的選務中心，以免因為冬季遇到東北季風，導致小離島的交通船停航受阻，選票無法送達投票所，造成選舉不公的憲政危機問題。

望安離島選票由2部警車、10餘名警力的戒護，從縣選委會送至第三漁港南海候船室的光正6號碼頭，選票由3個大黑色行李箱封裝，選務相關文件與文具設備則裝在10數個黑色行李袋中，陪同選票到望安的選務工作人員忙碌在碼頭搬運物品，戒護警力也有刑警全程錄影，以免發生意外。

另外原先預計搭乘德安航空飛機寄送到七美的3000多張選票，因為雲層太厚無法順利飛航，考量安全性選委會決定晚上寄存澎湖縣選委會，24日上午則搭乘南海之星交通船運送到七美。

選委會統計，這次縣長選舉合格公民數馬公有52839人、湖西13505人、白沙8622人、西嶼7261人、望安4777人、七美3356人，總計有90360人。馬公、白沙鄉的小離島虎井、桶盤、吉貝、鳥嶼、員貝、大倉，將在24日上午送到鄉市公所選務作業中心之後，在下午由交通船運送到小離島。