連鎖飯店集團洛碁(8077)今（23）日應邀召開線上法說，發言人崔捷民表示，集團透過瘦身、控管費用及轉作防疫旅館等措施因應疫情衝擊，今年前三季虧損持續縮小，隨著國境解封，12月訂房已見回溫，但預期最快明年第二季才有機會轉盈，未來將評估重啟據點擴張。

洛碁創立於2007年，2015年借殼光電股冠華上櫃，2017年獲日本旅遊集團H.I.S認購私募取得51％股權、成為最大股東，2019年時在台北擴張達20間分館、共1500間客房，平均住房率85％、平均房價約2500元。

洛碁發言人崔潔民表示，2020年新冠肺炎疫情衝擊外國旅客雪崩式下滑，面對經營不易及租約陸續到期，集團透過關閉部分據點、控管費用、部分據點轉作防疫旅館因應，整體住房率降至30％、平均房價約2000元，目前在台北僅剩15間分館。

隨著國際間疫情影響淡化，洛碁今年以來營收明顯回升，前三季合併營收3.78億元、年增達46.59％，營業虧損1.45億元、虧損年減33.6％，稅後虧損1.89億元、虧損年減29.71％，每股虧損1.73元，均為近3年同期最佳。

展望後市，隨著國境開放帶動來台人次回升，崔捷民表示，洛碁12月訂房年增3成。不過，由於初期單周入境人次仍有上限，且各國航空運能尚未完全復甦，預期還需要半年過渡期。在資源盤整及補足人力缺口後，預期明年第二季營運有望恢復疫情前水準、有機會轉盈。

洛碁截至第三季帳上待彌補虧損達14.1億元，每股淨值降至2.74元，董事會決議辦理減資8.77億元彌補累計虧損、減資幅度達80％，已於22日股東臨時會中通過。崔潔民表示，未來不排除引進策略性投資人。

展望後市，洛碁將透過強化國旅、透過H.I.S資源爭取國際旅客、透過電子控管降低空房率、整合關聯企業拓展全球市場等4大策略，初期以恢復疫情前營運水準為目標，客群則鎖定東南亞及韓國旅客，未來也會考慮重啟據點擴張。