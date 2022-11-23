大同公司（2371）日前參與台電260萬具低壓智慧型電表競標，於不同用量需求規格的A、B、C組中，共獲得約新台幣17.8億元(含稅)之訂單，未來將配合台電需求，於2023~2024年分批交貨。

大同2008年自力開發出台灣第一台智慧電表至今年10月，產量已逾200萬台。大同的智慧電表已取得ANSI、IEC、MID及日本JIS等國際認證，並拿下規格複雜且品質要求極高的日本市場，成為8家日本電力公司之認證供應商，同時亦成功打進東南亞市場，累計智慧電表外銷數量已超過100萬具。根據研究機構統計，全球智慧型電表基礎建設市場於2027年將從2021年的119億美元大幅成長至260億美元。

依國發會公佈的淨零碳排路徑規劃，台灣智慧電表佈建率於2035年要達百分之百，即國內近1500萬低壓用戶須換裝智慧電表，預估未來每年需求將達100萬具以上。