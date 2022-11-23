「存到第一桶金」是許多人會設立的目標，日前就有一名文組畢業的女網友表示，自己在24歲時，就已經有百萬財富，同時也分享個人的3種投資公式，她分為「工作技能」、「購物哲學」、「投資經驗談」，文章曝光後，讓不少網友驚嘆，「好強！我先跪了」。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，常聽大家說「讀文組沒路用，賺不到錢」，但她認為自己非常幸運，家人在她大學畢業前，都會資助每月零用錢1萬6千元，因此她可以自由支配打工以及投資所賺取的財富，在24歲時就存到人生第一桶金。

首先，她提到要投資自我的「工作技能」，先找出興趣再努力發光發熱。原PO透露，本身的職業是社群行銷，雖然不是本科生，但因為興趣花了大量時間鑽研，也幸運地被主管看見她的努力，藉此得到更多接案機會，賺了不少外快。

接著，原PO提到「購物哲學」，自己通常不會囤貨、也不會因為購物節或是周年慶就暴力消費，習慣使用表單整理、歸納擁有的物品，例如：衣服、保養品、化妝品，每一筆的費用及有效期限都會如實記載，更能藉此知道自己真正需要的物品是什麼。

第三點則是「投資經驗談」，原PO的投資路線偏向保守，沒有特別鑽研股票，對加密貨幣更是一竅不通，不過她會研究信用卡回饋、存款利息，也有購買外幣、基金。另外，原PO媽媽過去也曾幫她買了儲蓄險，現在是由她繳款。

文末，原PO總結三個自己的投資秘訣，「努力賺錢、妥善消費、安全投資」，雖然累積財富的速度較慢，但這過程和收穫卻讓她覺得心裡很踏實。

貼文曝光後，吸引不少人回應，「看到這種我就先跪了，好強」、「我的前提跟你一樣，沒學貸也有零用錢，但真的花錢如流水」、「文組生每次看到這種文章都好羨慕，我努力了好久卻沒有相同的成績」；不過也有一票網友並不買單，留言狂酸，「又是不用給家用的幸運精子」、「好了啦，靠爸媽的」、「家裡給了這些，後面控制一下消費，隨便賺都有吧」。