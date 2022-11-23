美國「太空發射系統」（SLS）重型火箭16日升空，搭載日本月球登陸器「好客」（OMOTENASHI），但與火箭分離後不久，「好客」隨即發生通訊故障並失去聯繫，由於錯失進入月球軌道的時機，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）坦承，登月計畫失敗。

《共同社》報導，「好客」與SLS火箭分離後，因不明原因以每秒80度的角速度高速旋轉，超出探測器控制調整範圍，無法將太陽能板對準太陽進行充電，由於電力不足，與地面通訊中斷而失聯。

日本登月探測器開發團隊負責人橋本樹明教授表示，「好客」的旋轉角度異常，導致太陽能電池幾乎失效。

JAXA表示，曾多次試圖聯繫「好客」，盼修正其姿態和軌道，但問題相當棘手，即便恢復通訊，也無法按照原先的計畫通過火箭減速，實現在月球表面時速180公里的「半硬著陸」，而是接近「硬著陸」的狀態，探測器的完整性堪憂，因此在錯過進入月球軌道時機後，22日遺憾宣布放棄這次登月計畫。

「好客號」為全球最小型的月球無人登陸器，長37公分、寬24公分、高11公分，重量約13公斤，為日本首個以登月為目標的探測器。