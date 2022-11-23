中國外交部發言人趙立堅23日主持例行記者會。有記者提問，有報導稱，中方的監管機構已經允許韓國的電視劇在中國播放，這是在中韓兩國領導人會面之後發生的，能否證實。趙立堅回應表示，中方從來沒有實施過所謂的「限韓令」，去年以來，中國已經引進播放了多部韓國電影和電視劇。

趙立堅指出，習近平主席和尹錫悅總統日前在出席二十國集團峰會期間舉行雙邊會晤，就中韓關係和共同關心的國際地區問題深入交換意見，達成一系列重要共識，為下一步中韓關係發展指明了方向。中方願同韓方一道落實好兩國元首重要共識，推動中韓關係深入發展。

趙立堅強調，關於具體問題，他願重申，中方從來沒有實施過所謂的「限韓令」，中方對同韓方開展人文交流合作持開放態度。他說，據瞭解，去年以來，中國已經引進播放了多部韓國電影和電視劇。推動合作需要雙方相向而行，希望韓方同中方一道繼續為活躍兩國人文交流，增進相互瞭解和友好感情作出積極努力。